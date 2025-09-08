Gastos do HDES com pessoal subiram 4,8 milhões de euros

Os gastos do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES) com pessoal aumentaram cerca de 4,8 milhões de euros em 2024, o que representa uma subida de 5,7% face ao ano anterior. No total, os gastos com pessoal do HDES atingiram 88,7 milhões de euros, face aos 83,9 milhões de euros de 2023...