    • Gastos do HDES com pessoal subiram 4,8 milhões de euros

    Gastos com pessoal subiram 4,8 ME em 2024, atingindo 88,7 ME, face aos 83,9 ME do ano anterior, revela relatório de contas do HDES

    premium
    Hoje, 09:04
    Autor: Carlota Pimentel
    Os gastos do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES) com pessoal aumentaram cerca de 4,8 milhões de euros em 2024, o que representa uma subida de 5,7% face ao ano anterior.&nbsp;No total, os gastos com pessoal do HDES atingiram 88,7 milhões de euros, face aos 83,9 milhões de euros de 2023...
