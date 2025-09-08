HDES regista resultado líquido negativo de 15,8 ME em 2024

Hospital do Divino Espírito Santo encerrou 2024 com um resultado líquido negativo de 15,8 milhões de euros, agravando os prejuízos acumulados que, no final do ano, totalizavam 123,5 milhões de euros. Também o EBITDA foi negativo, cifrando-se em 9,9 milhões de euros, segundo o Relatório e Contas do HDES relativo a 2024

