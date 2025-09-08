Açoriano Oriental
    • HDES regista resultado líquido negativo de 15,8 ME em 2024

    Hospital do Divino Espírito Santo encerrou 2024 com um resultado líquido negativo de 15,8 milhões de euros, agravando os prejuízos acumulados que, no final do ano, totalizavam 123,5 milhões de euros. Também o EBITDA foi negativo, cifrando-se em 9,9 milhões de euros, segundo o Relatório e Contas do HDES relativo a 2024

    Hoje, 09:20
    HDES regista resultado líquido negativo de 15,8 ME em 2024

    Autor: Carlota Pimentel
    O Hospital do Divino Espírito Santo (HDES) apresentou, em 2024, um resultado líquido negativo de 15,8 milhões de euros, o que representa um agravamento dos resultados transitados que, a de 31 de dezembro de 2024, totalizavam 123,5 milhões de euros negativos, segundo o Relatório e Contas do...
