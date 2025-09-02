Quase um décimo dos trabalhadores da ação educativa nos Açores está de baixa

Autor: Filipe Torres
O novo ano letivo arranca nos Açores com um dado “preocupante”: 223 trabalhadores da ação educativa encontram-se de baixa médica, o que corresponde a quase 10% do total de 2258 profissionais deste setor. Os números foram confirmados pela secretária regional da Educação, Cultura e Desporto,...
