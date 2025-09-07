Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Ucrânia: Trump pronto para impor novas sanções contra Moscovo

    O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que está a considerar novas sanções contra a Rússia, após o mais recente ataque aéreo à Ucrânia, sem precedentes em magnitude.

    7 de Sep de 2025, 19:42
    Ucrânia: Trump pronto para impor novas sanções contra Moscovo

    Autor: Lusa

    Questionado na Casa Branca por um jornalista se estava pronto para lançar uma nova fase de sanções contra a Rússia, o Presidente americano respondeu: “Sim, estou”.

    Na última noite, a Rússia disparou 810 'drones' e 13 mísseis contra a Ucrânia, dos quais 747 e quatro, respetivamente, foram intercetados, de acordo com a Força Aérea ucraniana. Trata-se do maior ataque aéreo desde o início da guerra.

    Os 'drones' e mísseis causaram pelo menos cinco mortos e danificaram pela primeira vez o edifício onde se encontra a sede do Governo, em Kiev.

    Hoje de manhã, o ministro das Finanças norte-americano, Scott Bessent, garantiu que os Estados Unidos estão “prontos para aumentar a pressão” sobre a Rússia, apelando aos europeus para fazerem o mesmo.

    Donald Trump ameaçou atacar os países que compram hidrocarbonetos à Rússia, a fim de minar o financiamento do seu esforço de guerra, e já impôs à Índia pesadas sobretaxas alfandegárias por esse motivo.

    O Presidente americano está “muito insatisfeito” com as compras de petróleo russo por países da União Europeia, afirmou o chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na quinta-feira.

    “Se os Estados Unidos e a UE chegarem a acordo sobre mais sanções sobre direitos aduaneiros para os países que compram petróleo russo, a economia russa entrará em colapso. E isso levará o presidente Putin à mesa das negociações”, insistiu hoje Scott Bessent.

    Um dos principais alvos do ataque noturno russo foi Kiev, mas a Rússia também bombardeou Odessa (sul), Zaporijia (sul), Kremenchuk (centro), Kryvyi Rih (leste) e Dnipropetrovsk (leste).

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.