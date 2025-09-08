Fernando Santos afastado do comando técnico da seleção do Azerbaijão

“Fernando Santos informa que chegou a acordo para rescindir o contrato com a Federação de Futebol do Azerbaijão (AFFA)”, informou o treinador, de 70 anos, que assumiu o cargo em junho de 2024, por um período de três anos.

Fernando Santos disputou apenas 11 jogos como selecionador do Azerbaijão, nos quais averbou dois empates e nove derrotas, a última na sexta-feira, por 5-0, na Islândia, no arranque da fase de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2026.

“O objetivo que me foi proposto pela federação do Azerbaijão em junho de 2024 foi o de reformular as bases do futebol do país sob o ponto de vista técnico e infraestrutural, passando pelos quadros competitivos e pela formação, com vista a apresentar uma equipa competitiva na fase de qualificação para o Euro2028”, explicou.

A insatisfação dos responsáveis azeris foi manifestada pelo secretário-geral da AFFA, Jahangir Farajullayev, após a goleada sofrida em Reiquiavique, qualificando de “cobarde” o futebol praticado pelo Azerbaijão e afirmando esperar que Fernando Santos “assuma a responsabilidade”.

Na conferência de imprensa após o encontro, do Grupo D de apuramento para o Mundial de 2026, perante a insistência dos jornalistas em saber se tomaria a iniciativa de rescindir o contrato, o treinador português afirmou que pretendia cumpri-lo até ao fim.

“Apresentei, com as devidas adaptações, um plano abrangente, em setembro de 2024, à semelhança de outros projetos que elaborei em federações onde trabalhei. Espero que esse projeto possa vir a ser útil à AFFA e que motive o investimento necessário para criar e desenvolver talentos futebolísticos que possibilitem melhores resultados no futuro”, observou Fernando Santos.

Depois de ter deixado a seleção portuguesa, em dezembro de 2022, no comando da qual conquistou o Europeu de 2016 e a Liga das Nações de 2018/19, o técnico português teve passagens curtas pela seleção da Polónia e o Besiktas, da Liga turca, devido aos maus resultados.