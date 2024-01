Maioria defende acordos pós-eleitorais se coligação ou PS falharem a “absoluta”

E se, depois dos votos contados, não houver um partido com maioria absoluta, o que devem fazer os dois principais candidatos? Segundo a sondagem da Aximage para o jornal Açoriano Oriental e rádio Açores TSF, tanto PSD/CDS/PPM como o PS devem procurar acordos pós-eleitorais. A coligação deve priorizar a Iniciativa Liberal e... o PS, à frente do Chega, enquanto os socialistas devem procurar estabelecer contactos com o Bloco de Esquerda e com... o PSD/CDS/PPM