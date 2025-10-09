Açoriano Oriental
    Lurdes Alfinete quer intervenção mais concreta no combate à toxicodependência

    Lurdes Alfinete, candidata do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal da Ribeira Grande, apresentou o seu plano para combater as dependências e os consumos de estupefacientes no concelho, defendendo uma intervenção autárquica mais concreta e estruturada

    Hoje, 11:54
    

    Autor: Filipe Torres

    Para Lurdes Alfinete, a situação atual é preocupante e exige ação imediata: “Não podemos permitir que a criminalidade e a toxicodependência andem lado a lado e entregues à sua sorte. Todos nós, começando pela autarquia, temos de agir na causa dos problemas”, afirmou a candidata.

    O plano da candidata assenta em três eixos: prevenir, tratar e integrar. Na fase de prevenção, propõe a implementação de programas educativos nas escolas, desde o ensino pré-escolar, com iniciativas de dissuasão e sensibilização. Quanto ao tratamento, Lurdes Alfinete defende um apoio multidimensional às pessoas em risco, através do reforço do financiamento das instituições já atuantes no concelho, mas também a criação de um centro ocupacional em parceria com o Instituto São João de Deus e do apoio socioeconómico às famílias afetadas. A integração passa pela promoção de programas de reintegração laboral, com reconhecimento para empresas que empreguem pessoas em recuperação.

    “Nas últimas semanas assistimos, ainda, a alguns casos muito preocupantes de violência associada ao consumo de estupefacientes e álcool. Estas situações não podem acontecer! Os nossos filhos, os nossos idosos, os nossos visitantes merecem, devem e têm de se sentir seguros ao andar nas nossas ruas!”, alertou Lurdes Alfinete.

    No âmbito da segurança, a candidata socialista reiterou a sua proposta de criação de uma Polícia Municipal na Ribeira Grande. 

    “No passado já o defendemos; recentemente, em reunião com o Comando Operacional, voltámos a frisar esta intenção, que foi muito bem recebida pelo Comando. Se for eleita no próximo dia 12 de outubro, a Polícia Municipal será uma realidade no concelho”, concluiu.

