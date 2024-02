Lista dos 57 deputados eleitos por partido e círculo eleitoral

De acordo com os dados provisórios disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a coligação PSD/CDS/PPM, que governa a região desde 2020, conseguiu 42,08% dos votos e 26 lugares no parlamento regional, constituído por um total de 57 deputados.

Em 2020, o PS venceu, mas perdeu a maioria absoluta, surgindo a coligação pós-eleitoral de direita, suportada por uma maioria de 29 deputados após assinar acordos de incidência parlamentar com o Chega e a IL (que o rompeu em 2023). PS, BE e PAN tiveram, no total, 28 mandatos.

Nas eleições regionais existe um círculo por cada uma das nove ilhas e um círculo regional de compensação, reunindo este os votos que não forem aproveitados para a eleição de parlamentares nos círculos de ilha.

Eis a lista de eleitos, segundo os resultados divulgados pela Direção Regional de Organização e Administração Pública:

PSD/CDS/PPM – 26 MANDATOS:

SÃO MIGUEL: José Manuel Bolieiro, Sofia Ribeiro, José Cunha Simões (independente), Maria João Carreiro (independente), Jaime Vieira, Maria Eugénia Leal, Flávio da Silva Soares, José Machado, Délia Melo, José Leal

TERCEIRA: António Ventura, Artur Lima, Mónica Seidi, Paulo Gomes, Rui Espínola

FAIAL: Luís Garcia, Maria de Matos

SANTA MARIA: Carlos Rodrigues

PICO: José Soares, Duarte Freitas

GRACIOSA: João Bruto da Costa, Adolfo Vasconcelos

SÃO JORGE: Catarina Cabeceiras (independente), Paulo Silveira

FLORES: Bruno Belo

CORVO: Paulo Estêvão

PS – 23 MANDATOS:

SÃO MIGUEL: Vasco Cordeiro, Cristina Calisto, Pedro Melo, Marlene Damião de Medeiros, André Franqueira Rodrigues, Sandra Dias Faria, Carlos Rego Silva, Gualberto Rita

TERCEIRA: Andreia Cardoso, José Toste, Berto Messias, Marília Vargas

FAIAL: João Azevedo Castro, Lúcio Rodrigues

SANTA MARIA: João Vasco Costa, Joana Pombo Tavares

PICO: Mário Tomé, Marta Matos

GRACIOSA: José Ávila

SÃO JORGE: Maria Isabel Teixeira

FLORES: José Eduardo, Dora Valadão

CORVO: Lubélio Mendonça

CHEGA – CINCO MANDATOS:

COMPENSAÇÃO: Hélia Cardoso, José Machado Sousa

SÃO MIGUEL: José Pacheco, Olivéria Cabral dos Santos

TERCEIRA: Francisco Lima

BE – UM MANDATO:

COMPENSAÇÃO: António Lima

IL – UM MANDATO:

COMPENSAÇÃO: Nuno Barata

PAN – UM MANDATO:

COMPENSAÇÃO: Pedro Neves