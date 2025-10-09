Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Autárquicas
    Jaime Vieira assume a habitação como desígnio

    O candidato do PSD/Açores à Autarquia da Ribeira Grande, Jaime Vieira, afirma a habitação como uma das prioridades do seu programa e defende uma política “focada nas pessoas”

    Hoje, 11:50
    Jaime Vieira assume a habitação como desígnio

    Autor: Filipe Torres

    O candidato do PSD/Açores à Câmara Municipal da Ribeira Grande, Jaime Vieira, anunciou que a habitação é uma das principais prioridades do seu programa autárquico, defendendo uma política “focada nas pessoas, nas famílias e no acesso digno à casa própria”.

    De acordo com a nota de imprensa dos sociais-democratas, Jaime Vieira sublinha que “a habitação é hoje um dos maiores desafios que afeta as famílias ribeiragrandenses, sobretudo os jovens que pretendem iniciar um projeto de vida no concelho”.

    Entre as medidas propostas pela candidatura do PSD/Açores está a identificação, aquisição e infraestruturação de terrenos em diferentes freguesias, destinados a loteamento e cedência em regime de autoconstrução. Em colaboração com o Governo Regional e a Direção Regional de Habitação, pretende-se apoiar a autoconstrução para jovens até aos 35 anos, com apoios de até 35.000 euros, conforme o regulamento aprovado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

    O programa do PSD/Açores prevê ainda a reabilitação de imóveis devolutos, o reforço do papel das cooperativas habitacionais no concelho e o aumento do orçamento municipal destinado à habitação degradada.

    “A Câmara Municipal da Ribeira Grande deve ser parte ativa na resposta ao problema da habitação. Queremos que o concelho continue a crescer, mas com equilíbrio, garantindo que todos tenham oportunidade de viver com dignidade”, afirmou Jaime Vieira.

    A reparação e reabilitação do parque habitacional da autarquia será outra das medidas defendidas pela candidatura social-democrata.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.