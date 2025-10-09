Jaime Vieira assume a habitação como desígnio

O candidato do PSD/Açores à Câmara Municipal da Ribeira Grande, Jaime Vieira, anunciou que a habitação é uma das principais prioridades do seu programa autárquico, defendendo uma política “focada nas pessoas, nas famílias e no acesso digno à casa própria”.

De acordo com a nota de imprensa dos sociais-democratas, Jaime Vieira sublinha que “a habitação é hoje um dos maiores desafios que afeta as famílias ribeiragrandenses, sobretudo os jovens que pretendem iniciar um projeto de vida no concelho”.

Entre as medidas propostas pela candidatura do PSD/Açores está a identificação, aquisição e infraestruturação de terrenos em diferentes freguesias, destinados a loteamento e cedência em regime de autoconstrução. Em colaboração com o Governo Regional e a Direção Regional de Habitação, pretende-se apoiar a autoconstrução para jovens até aos 35 anos, com apoios de até 35.000 euros, conforme o regulamento aprovado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

O programa do PSD/Açores prevê ainda a reabilitação de imóveis devolutos, o reforço do papel das cooperativas habitacionais no concelho e o aumento do orçamento municipal destinado à habitação degradada.

“A Câmara Municipal da Ribeira Grande deve ser parte ativa na resposta ao problema da habitação. Queremos que o concelho continue a crescer, mas com equilíbrio, garantindo que todos tenham oportunidade de viver com dignidade”, afirmou Jaime Vieira.

A reparação e reabilitação do parque habitacional da autarquia será outra das medidas defendidas pela candidatura social-democrata.

