Identificadas "com grande probabilidade" mais cinco vítimas mortais

Segundo o diretor da PJ, Luís Neves, a informação recolhida em boletins de alojamento e também junto de familiares que contactaram a PJ através da linha criada para o efeito permite atribuir “com grande probabilidade” a identificação e nacionalidades a cinco das vítimas mortais.

Depois de o Ministério Público ter adiantado que já estão devidamente identificadas oito vítimas mortais confirmadas, Luís Neves referiu que falta ainda determinar a identidade de três das vítimas mortais.

Na conferência de imprensa que decorre na sede da PJ em Lisboa, o diretor do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, Francisco Corte Real, adiantou ainda que já foram concluídas as 16 autópsias às vítimas mortais do acidente.