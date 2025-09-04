Açoriano Oriental
    Identificadas "com grande probabilidade" mais cinco vítimas mortais

    O diretor da Polícia Judiciária (PJ) adiantou que “com grande probabilidade” haja entre as vítimas mortais do acidente com o elevador da Glória um cidadão alemão, dois canadianos, um ucraniano e um americano

    Hoje, 17:57
    Identificadas "com grande probabilidade" mais cinco vítimas mortais

    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo o diretor da PJ, Luís Neves, a informação recolhida em boletins de alojamento e também junto de familiares que contactaram a PJ através da linha criada para o efeito permite atribuir “com grande probabilidade” a identificação e nacionalidades a cinco das vítimas mortais.

    Depois de o Ministério Público ter adiantado que já estão devidamente identificadas oito vítimas mortais confirmadas, Luís Neves referiu que falta ainda determinar a identidade de três das vítimas mortais.

    Na conferência de imprensa que decorre na sede da PJ em Lisboa, o diretor do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, Francisco Corte Real, adiantou ainda que já foram concluídas as 16 autópsias às vítimas mortais do acidente.


