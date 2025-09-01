Número de passageiros desembarcados nos portos dos Açores baixa 1% em julho

Os números publicados na página do SREA e consultados pela Lusa revelam que, em julho, desembarcaram nos portos da região 86.648 passageiros, provenientes de viagens interilhas, menos 836 (0,96%) do que no mesmo mês em 2024.

No valor acumulado entre janeiro e julho, houve, no entanto, um aumento de passageiros desembarcados nos portos dos Açores.

No total, foram 309.146 viajantes, mais 4.797 (1,6%) do que em igual período no ano anterior.

Na época baixa, a Atlânticoline, empresa que assegura as ligações marítimas de passageiros nos Açores, realiza viagens apenas entre as ilhas do Triângulo (Pico, Faial e São Jorge) e entre Flores e Corvo.

Entre junho e setembro, passam também a estar abrangidas as outras duas ilhas do grupo Central: Terceira e Graciosa.

A ilha do Pico, que tem várias viagens diárias para o Faial, durante todo o ano, foi a que registou maior movimento de passageiros, em julho, com 38.571 desembarques, ainda assim menos 1,3% do que no período homólogo.

Já a ilha do Faial somou 33.623 passageiros, mas teve uma ligeira subida de 0,1% em comparação com julho de 2024.

A ilha de São Jorge, que também tem ligações ao Pico e ao Faial, durante todo o ano, registou uma quebra de 3,8% com um total de 11.380 desembarques.

Nas restantes ilhas do grupo Central, o número de passageiros também ficou abaixo do registado em julho de 2024.

A Terceira contabilizou 1.445 viajantes, menos sete (0,5%) do que no período homólogo, enquanto a Graciosa apresentou 646, menos um (0,2%).

Já no grupo Ocidental, onde há viagens por via marítima entre Flores e Corvo, durante todo o ano, houve um crescimento de passageiros em julho.

Nas Flores, o número de desembarques (503) aumentou 5,9% e no Corvo 9,3% (480).

Olhando para o valor acumulado dos primeiros sete meses do ano, apenas as ilhas do Triângulo apresentam uma subida: o Pico cresceu 1,1%, São Jorge 2,1% e o Faial 2,3%.

Em sentido contrário, a Graciosa verificou uma redução de 14,5%, o Corvo de 7,2%, as Flores de 6,3% e a Terceira de 4,7%.