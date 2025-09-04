Identificadas nacionalidades de oito vítimas mortais, cinco são portuguesas

Segundo a nota enviada às redações, a PGR adiantou que “estão em curso os procedimentos para a identificação das restantes oito” e que o inquérito aberto está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

O Ministério Público “determinou, de imediato, a realização de autópsias, permitindo que o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) começasse desde logo a realizá-las”, esclareceu a PGR.

Na mesma nota, a PGR referiu também que foi dado cumprimento dos protocolos nacionais e internacionais previstos para a identificação das vítimas em casos de catástrofe, estando estas diligências a decorrer em articulação entre o Ministério Público, a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública e o INMLCF.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, causando 16 mortos e duas dezenas de feridos.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.