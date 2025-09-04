Portugal termina fase de grupos só com derrotas

Portugal soma 21 títulos, o último conquistado em 2016, contra 19 da tricampeã Espanha, e, apesar deste arranque negativo, mantém intacta a esperança de conseguir em Paredes o que não alcançou nos europeus de 2021 e 2021, mas terá de derrotar Andorra, primeiro do Grupo B, na quinta-feira, para os quartos de final.

Se a lógica prevalecer, e as seleções do Grupo A confirmarem o favoritismo nas eliminatórias frente às do B, o ‘duelo’ ibérico de hoje terá repetição nas meias-finais, mas um Portugal-Espanha será sempre especial, seja qual for a fase da competição, bem evidente no apoio, pela primeira vez, efetivo das bancadas ao combinado luso.

Paulo Freitas deu a titularidade a Guga na baliza e manteve a habitual rotação, repetida por Pere Varias na ‘La Roja’, numa primeira parte em que o registo de triunfos da Espanha não pesou nem mais nem menos do que a pouco frequente sequência negativa de Portugal.

O ritmo foi vivo, mas sem exageros, com as duas equipas de olhos nas balizas contrárias, alternando ataques e remates, sem uma tendência clara no jogo.

As diferenças definem-se, tantas vezes, nos pormenores e, mais uma vez, Portugal sofreu primeiro, perto do intervalo, numa desatenção a permitir o desvio de Marti Casas muito próximo de Guga, impossibilitando-o de reagir.

Espanha inaugurou o marcador aos 21 minutos e aumentou a vantagem aos 51, de novo pelo avançado do Reus, após subida pela direita e remate cruzado e colocado.

A reação lusa, desta feita, foi rápida e, três minutos depois, Gonçalo Alves reduziu, na conversão de um penálti.

O avançado do FC Porto optou pelo remate direto, antes obrigatório, mas podia ter avançado com a bola, como se fosse um livre direto, de acordo com as regras que entram em vigor já neste Europeu.

Portugal galvanizou-se, mas não foi além de alguns remates prometedores, acabando por sofrer um duro revés quando Nil Roca, aos 40 minutos, com alguma felicidade no remate, voltou a bater Guga, mantendo a vantagem espanhola em dois golos.

Gonçalo Alves voltaria a dispor de uma bola parada, aos 47 minutos, na 10.ª falta da Espanha no jogo, mas não conseguiu bater Blai Roca, titular no segundo tempo por Espanha, que termina a fase de grupos só com vitórias.