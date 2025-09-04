Neemias Queta já é o segundo melhor marcador luso em Europeus

No que respeita a pontos somados nas quatro participações de Portugal, que já tinha estado nos Europeus de 1951, 2007 e 2011, João Santos, que somou 67 em 2007 e 44 em 2011, lidera com 111, em 11 jogos, sendo o único que resiste ao poste dos Celtics.

Neemias, que superou os 68 pontos de Mário Nogueira de Almeida em 1951, o anterior recorde em apenas uma edição, colocou-se no pódio entre João Santos e Elvis Évora, que caiu para o terceiro lugar, com 73 pontos (37 em 2007 e 36 em 2011).

Por seu lado, Miguel Miranda, que somou 72 pontos, saiu do pódio, ao cair para o quarto lugar, sendo secundado por Mário Nogueira de Almeida, com 68, Filipe da Silva, com 66, Carlos Andrade, com 64, e João ‘Betinho’ Gomes, com 60.

No nono lugar, Francisco Jordão, autor de 58 pontos, foi alcançado por Travante Williams, que é o segundo melhor marcador luso no Eurobasket2025.

Por seu lado, Rafael Lisboa, o ‘herói’ do apuramento luso para os oitavos de final, na quarta-feira, ao marcar os últimos sete pontos lusos, no último minuto, para virar um 61-64 num 68-65, está muito perto do ‘top 10’, com 56 pontos.

No sábado, a partir das 15:15 locais (13:15 em Lisboa), Neemias, Travante e Lisboa podem melhor os seus registos, nos oitavos de final, sendo que, para chegar ao primeiro posto, o poste dos Boston Celtics precisa de marcar 36 pontos à Alemanha, tarefa que se afigura como bastante improvável. Terá de voltar.