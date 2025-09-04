Açoriano Oriental
    FPF anuncia um minuto de silêncio nos jogos de futebol

    A Federação Portuguesa de Futebol anunciou um minuto de silêncio em todos os jogos das competições por si organizadas, a partir desta quinta-feira e até 09 de setembro, em memória das vítimas do descarrilamento do elevador da Glória

    Hoje, 17:10
    Autor: Lusa/AO Online

    Numa nota divulgada na sua página oficial, o organismo "manifesta o seu profundo pesar pela tragédia ocorrida no elevador da Glória, em Lisboa" , e refere que "se associa, desta forma, ao sentimento de luto nacional, prestando a homenagem às vítimas desta tragédia".

    O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou na quarta-feira, na Calçada da Glória, provocando 16 mortos e três dezenas de feridos.

    Gerido pela Carris, o elevador da Glória liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros.


