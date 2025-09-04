Carris fez ajuste direto por 5 meses com empresa de manutenção

“É o tempo necessário para lançar novo concurso público”, justificou o presidente da Carris, em conferência de imprensa, recordando que o anterior concurso “ficou deserto”.

Pedro de Brito Bogas adiantou que um novo concurso público será lançado ainda este mês.

O responsável explicou ainda que o ajuste direto não está no portal BASE, de acesso público, por ser feito “no âmbito dos setores especiais”.

O presidente da Carris confirmou que a manutenção continua a ser assegurada pela empresa MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia, detentora da marca Main - Veículos Eléctricos sobre Carris.

“Não podíamos ficar sem manutenção”, disse, recordando que já este ano foi lançado novo concurso público, mas “ficou deserto”, ou seja, “não foi apresentada proposta abaixo do preço base”.

Pedro de Brito Bogas recordou que os serviços de manutenção têm sido assegurados pela MNTC/Main desde 2019, período durante o qual, assegura, “as inspeções periódicas mantiveram-se sem qualquer falha”.

A externacionalização dos serviços de manutenção dos elevadores e ascensores está em vigor desde 2007.

Atualmente, explicou, os serviços são assegurados por “seis técnicos, enquadrados por três engenheiros da empresa prestadora, sendo que dois elementos estão em permanência na empresa, 24 horas por dia, acompanhados e fiscalizados por dois técnicos especializados da Carris”.

Destacando que a Carris mais do que duplicou o investimento em manutenção entre 2015 e 2025, Pedro de Brito Bogas lembrou que a última manutenção geral do elevador da Glória foi feita em 2022 e que deve ser feita de novo no prazo de quatro anos (até 2026).

O plano de segurança em vigor prevê também manutenção semanal e mensal e inspeções diárias, das quais a última foi feita na quarta-feira, dia do acidente.

O elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18:04, na Calçada da Glória, causando pelo menos 16 mortos e duas dezenas de feridos.

Segundo informação da Proteção Civil, das 38 pessoas afetadas pelo acidente, 15 morreram na quarta-feira e 23 foram transportadas ou deslocaram-se por meios próprios para hospitais, uma das quais acabou por morrer durante a noite.

O Governo decretou um dia de luto nacional, nesta quinta-feira, e a Câmara de Lisboa decidiu adotar três dias de luto municipal.

O elevador da Glória é gerido pela Carris, liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.