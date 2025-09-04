Liga decreta minuto de silêncio no Estoril Praia-Santa Clara

“A homenagem do futebol profissional será cumprida no próximo fim de semana, dia 06 de setembro, no jogo disputado entre o Estoril Praia e o Santa Clara”, pode ler-se no curto comunicado daquele organismo.

O minuto de silêncio será, assim, cumprido no único jogo das competições sob a alçada da Liga nos próximos dias, uma vez que esta semana e a próxima são dedicadas ao futebol de seleções.

O Elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira, pelas 18h04, na Calçada da Glória, provocando 16 mortos e três dezenas de feridos.

Esta atração turística da capital portuguesa gerida pela Carris liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros, com uma inclinação de 17%.

Inaugurado em 24 de outubro de 1885, ganhou, há pouco mais de 20 anos, em 2002, o estatuto de Monumento Nacional.

O Governo decretou um dia de luto nacional, a ser cumprido hoje.