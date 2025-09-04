Nuno Cymbron (Chega) preocupado com desertificação do Nordeste

Nuno Cymbron considera, em declarações à Lusa, que “a principal preocupação é a falta de emprego, que contribuiu para a perda de quase 11,4% da população entre 2011 e 2021”, sendo o segundo concelho [Nordeste] “com maior quebra em São Miguel”, nos Açores.

De acordo com o candidato, a dependência de programas ocupacionais "é alta, deixando muitas pessoas sem ocupação, e sempre dependentes deste sistema, com todos os riscos e condicionantes que isto implica”.

“Sentimos que o nosso concelho foi ficando para trás no emprego, no investimento, nos serviços públicos e nas oportunidades para os nossos jovens”, defende.

O candidato quer combater a “habitação precária” e criar “habitação acessível, em particular para jovens e famílias de baixos rendimentos”, o que constitui “uma preocupação constante”.

Nuno Cymbron diz que há “falta de investimento público” num que concelho que “é considerado periférico e sofre de baixo investimento por parte do Governo Regional, com obras prometidas, ainda por concluir”.

Num concelho onde “predomina uma população envelhecida" e existe "escassez de serviços sociais e infraestruturas capazes de responder às necessidades locais", incluindo "saúde e apoio social”, o candidato pretende combater os “baixos rendimentos e qualificação com oferta limitada”.

O candidato propõe-se “atrair investimento, criar condições para o empreendedorismo, para o turismo sustentável, para a agricultura com valor” e criar “habitação acessível, com transportes dignos, com saúde próxima e com políticas sociais que respeitem as pessoas”.

Nuno Cymbron identifica “com elevado potencial de gerar mais emprego e valor acrescentado” a agricultura e fruticultura tradicional, a pecuária e derivados, o mel e a apicultura, o artesanato e produtos locais, a gastronomia e produtos regionais, a par do turismo rural e experiencial.

O candidato do Chega vai enfrentar nas eleições autárquicas de 12 de outubro no Nordeste o atual presidente do município, António Miguel Soares (PSD), Manuel Paiva (PS) e Daniel Oliveira (CDU).

Nas autárquicas de 2021, o PSD conseguiu quatro mandatos (69,96%) contra um do PS (21,37%), enquanto o PCP (3,21%) e o Chega (1,03%) ficaram sem representação no executivo.

As eleições autárquicas vão realizar-se em 12 de outubro.