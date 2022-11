Guarda-redes Diogo Costa falha segundo treino de Portugal

O guardião do FC Porto, que já não tinha treinado na segunda-feira, apresentou algumas queixas musculares e ficou no ginásio, pelo que foi o único atleta dos 26 convocados a não se apresentar no relvado principal da Cidade do Futebol.

Desta forma, o selecionador Fernando Santos contou com 25 jogadores, ao contrário do que tinha sucedido na véspera, no arranque dos trabalhos, quando teve à disposição 16 elementos, já que os restantes se tinham limitado a efetuar trabalho de recuperação.

Nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, todos os jogadores treinaram sem limitações, tendo sido divididos em dois grupos para efetuarem exercícios de posse e circulação de bola.

Até quarta-feira os trabalhos da seleção nacional serão mantidos em regime livre, ou seja os atletas terão apenas a obrigação de se apresentar na Cidade do Futebol para os treinos, tendo total independência antes e depois dos mesmos.

Portugal tem agendado um jogo de preparação com a Nigéria, de José Peseiro, na quinta-feira, às 18h45 (menos uma nos Açores), no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Na sexta-feira, a comitiva lusa partirá para o Qatar, tendo estreia marcada no grupo H do Mundial2022 para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A, e termina a 18 de dezembro.