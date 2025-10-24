Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Fecho da estrada para a Ferraria leva Termas a ponderar lay-off

    Encerramento da estrada que dá acesso às Termas da Ferraria está a comprometer gravemente a atividade do espaço termal. Desde meados de setembro que só é possível chegar ao local a pé, situação que levou a empresa exploradora a ponderar o recurso ao lay-off


    premium
    Hoje, 09:43
    Fecho da estrada para a Ferraria leva Termas a ponderar lay-off

    Autor: Ana Carvalho Melo
    O fecho da estrada de acesso à Ponta da Ferraria está a condicionar gravemente o funcionamento das Termas da Ferraria, situação que leva a empresa que explora este espaço termal a ponderar a suspensão da atividade através do lay-off por tempo indeterminado.“Desde 15 de setembro que só é po...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.