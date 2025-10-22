Açoriano Oriental
    • Privatização da Azores Airlines com nova data para proposta formal

    Consórcio Newtour/MS Aviation solicitou e júri do consórcio aceitou: apresentação da proposta formal vinculativa para a privatização da Azores Airlines tem de ser entregue até ao dia 10 de novembro.

    22 de Oct de 2025, 16:38
    Autor: Nuno Martins Neves

    Dia 10 de novembro: é este o novo prazo para o consórcio Newtour/MS Aviation apresentar uma proposta formal para a privatização da Azores Airlines, apurou o Açoriano Oriental junto do júri do concurso.

     O adiamento surge a pedido do consórcio, após o Sindicato de Pilotos de Aviação Civil (SPAC) ter anunciado na terça-feira estar mandato para discutir um acordo com a Newtour/MS Aviation, atendendo ao aproximar da data anteriormente fixada, dia 24, próxima sexta-feira.

    Segundo sabe o Açoriano Oriental, era intenção do consórcio estender o prazo até 30 de novembro - data limite para o Governo Regional dos Açores finalizar a privatização da companhia área regional - mas  o júri, presidido por Augusto Mateus, entendeu que o razoável seria 10 de novembro para apresentação da proposta formal vinculativa. Caso o Newtour/MS Aviation avance com uma proposta melhorada, tem até dia 24 do mesmo mês para entregar a restante da documentação.

    O júri do concurso anuiu com o adiamento, por não pretender ser um entrave burocrático ao processo de privatização, concedendo um prazo limite “generoso” ao consórcio, às custas do tempo que o júri necessita para avaliar a proposta e elaborar o relatório final que, recorde-se, não é vinculativo

