PSD/Açores reafirma "compromisso de diálogo" para o Plano e Orçamento de 2026

“O PSD/Açores reafirma um compromisso de diálogo com todos os partidos com assento parlamentar sobre o Plano e Orçamento para 2026, com o objetivo de que estes documentos sejam aprovados, pois os Açores não podem parar, nem desperdiçar a boa execução dos recursos financeiros da União Europeia”, é referido em comunicado da estrutura social-democrata.

O PSD reuniu quarta-feira a sua Comissão Política Regional para análise da situação política regional. Para os sociais-democratas, a proposta de Plano e Orçamento para 2026 que o Governo Regional apresentará à Assembleia Legislativa Regional dos Açores deve ser “de continuidade de crescimento económico, de boa execução dos fundos do PRR e dos fundos comunitários do Açores 2030”, bem como de “manutenção das políticas de solidariedade social e de desagravamento fiscal.

No rescaldo das eleições autárquicas, o PSD/Açores diz que “alcançou todos os objetivos políticos traçados, liderando a maioria das câmaras municipais e das assembleias de freguesia”, assegurando assim a liderança da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores e da delegação dos Açores da Associação Nacional de Freguesias.

O PSD/Açores saúda todos os autarcas eleitos, “na certeza de que saberão defender os interesses das populações em cada um dos seus territórios, num processo de diálogo, profícuo e sereno, com o poder político regional”.

O partido “renova a confiança na política adotada pelo Governo Regional dos Açores na sua relação com o poder local, pautada pelo diálogo, respeito, transparência e imparcialidade nas questões respeitantes ao poder local e na relação com o Governo Regional”.

Segundo os sociais-democratas, “há um compromisso de desenvolvimento regional, de coesão social e territorial, de correção das desigualdades e de combate ao despovoamento de algumas parcelas da região que deve ser reforçado”.

A Comissão Política Regional do PSD/Açores saudou, entretanto, a presença dos presidentes dos governos regionais dos Açores e Madeira no Conselho de Ministros de 30 de outubro, desejando que a participação “se efetue de forma periódica, para discussão de assuntos que interessam aos Açores e à Madeira e ao país".

O partido defende que a participação periódica dos presidentes dos governos regionais nas reuniões do Conselho de Ministros “deve ser constitucionalmente consagrada em próxima revisão constitucional”, como o PSD/Açores “já defendeu”.

A Comissão Política Regional reafirmou, por outro lado, o seu apoio à candidatura presidencial de Luís Marques Mendes, “cujas qualidades pessoais, experiência política e entendimento sobre as autonomias regionais são um garante de estabilidade e de coesão nacional”.