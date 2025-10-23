Açoriano Oriental
    • Portugal 2030 paga 2.732 ME até ao final de setembro

    O Portugal 2030 (PT 2030) pagou 2.732 milhões de euros aos beneficiários até 30 de setembro, incluindo adiantamentos, segundo os últimos resultados do programa


    Hoje, 15:48
    Portugal 2030 paga 2.732 ME até ao final de setembro

    Autor: Lusa/AO Online

    “Os pagamentos aos beneficiários ascendem a 2.732 milhões de euros, incluindo os adiantamentos e 28% do fundo aprovado já foi pago”, lê-se numa nota divulgada pelo PT 2030.

    Por cada 100 euros programados para até 2027, cerca de 42,6 euros foram aprovados e 10,6 euros executados.

    Verifica-se, assim, mais de 9.700 milhões de euros de fundo aprovados e mais de 2.400 milhões de euros de fundo executado.

    A taxa de execução do PT 2030 está em 10,6% e a de aprovação em 42,6%.

    No que se refere à taxa de execução, destaca-se o programa Pessoas 2030 (25,8%), o PAT – Programa de Assistência Técnica 2030 (23,5%) e o Mar 2030 (14,9%).

    Seguem-se os Açores 2030 (10,3%), o Sustentável 2030 (9,9%), o Lisboa 2030 (9%), o Madeira 2030 (8,1%) e o centro 2030 (5,7%).

    Abaixo disto estão o Alentejo 2030 (4,1%), o Algarve 2030 (3,6%), o Norte 2030 (2,5%) e o Compete 2030 (1,9%).

    Dos 22.995 milhões de euros do fundo programado, 14.946 milhões de euros foram colocados a concurso.

    Já do valor colocado a concurso, 34% pertence ao Fundo Social Europeu+ e 15% ao Fundo de Coesão.

    Mais de 880 avisos já foram encerrados, tendo lançado a concurso, aproximadamente, 11.200 milhões de euros de fundo.

    Bruxelas transferiu 29.181 milhões de euros (pagamentos intermédios) para os 27 Estados-membros, sendo que Portugal recebeu 3,7% deste valor.

    Portugal ocupa o 10.º lugar em termos de taxa de pagamentos intermédios (4,7%) entre os 14 Estados-membros com envelopes financeiros acima dos 6.000 milhões de euros.

    Seguem-se Alemanha, Itália, Croácia e Espanha, todos com “inferiores proporções de pagamentos recebidos face aos respetivos envelopes financeiros”.


