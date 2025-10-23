Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Eurodeputados do PS pedem esclarecimentos sobre isenção das RUP nas emissões marítimas

    Os eurodeputados do PS André Rodrigues e Sérgio Gonçalves alertaram para incumprimentos na isenção das regiões ultraperiféricas (RUP) do sistema que obriga operadores marítimos a comprar licenças pela emissão de gases, pedindo esclarecimentos à Comissão Europeia

    23 de Oct de 2025, 17:22
    Eurodeputados do PS pedem esclarecimentos sobre isenção das RUP nas emissões marítimas

    Autor: Lusa/AO Online

    Numa nota enviada à agência Lusa, André Franqueira Rodrigues e Sérgio Gonçalves, naturais de Açores e Madeira, respetivamente, adiantam que submeteram uma pergunta à Comissão Europeia a expressar preocupação pela “má aplicação” do Sistema de Comércio de Licenças de Emissão (CELE) para as RUP.

    Os eurodeputados lembram que o CELE, que obriga os operadores a comprar licenças para emitirem gases com efeito de estufa, inclui uma derrogação para as RUP, isentando o pagamento para aquelas regiões, onde se incluem Açores e Madeira.

    Contudo, alertam, têm existido denúncias de que os operadores são obrigados a pagar licenças quando fazem escala no território continental português, “mesmo quando o destino final é uma RUP”.

    Citado na nota, o eurodeputado André Franqueira Rodrigues lembra que Açores e Madeira “dependem quase exclusivamente” do transporte marítimo para assegurar as necessidades de abastecimento e que os cidadãos das ilhas “enfrentam custos acrescidos na maioria dos produtos”.

    “A derrogação existe para protegê-los [aos cidadãos] desses custos e, por isso, deve ser aplicada a todas as viagens que têm como destino final uma RUP, independentemente de existirem escalas intermédias”, defende.

    André Franqueira Rodrigues admite, ainda, a possibilidade de incluir uma alteração para proteger as RUP no processo de revisão do CELE que será iniciado em 2026.

    “Se a resposta da Comissão [Europeia] confirmar esta interpretação defenderemos uma alteração legislativa para proteger devidamente as RUP”, acrescentou o deputado ao Parlamento Europeu.

    Segundo a página da Agência Portuguesa do Ambiente, o CELE é um “mecanismo de regulação das emissões de gases com efeito de estufa em atividades” responsáveis por cerca de 45% daquelas emissões na União Europeia, como a “queima de combustíveis, a refinação de óleos minerais, a metalurgia, a produção de clínquer, cal e vidro, a cerâmica, a pasta e papel, os químicos e a aviação”.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.