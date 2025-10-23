Delegação da Air France–KLM visita Açores no âmbito do processo de privatização

Segundo uma declaração oficial da companhia franco-neerlandesa enviada à Lusa, “no contexto do processo de privatização da TAP, uma delegação do grupo Air France–KLM os Açores esta semana com o objetivo de compreender melhor as necessidades da região em matéria de conectividade aérea”.

Durante a visita, os representantes do grupo reuniram-se com vários interlocutores locais, tendo tido oportunidade de “perceber a importância dessa conectividade para a mobilidade dos açorianos e para o desenvolvimento da região”.

A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada foi uma das entidades visitadas pela comitiva da companhia aérea, representada pelo vice-presidente sénior de projetos de M&A do Grupo Air France–KLM, Frédéric Kahane e do director-geral para a Península Ibérica, Laurent Perrier.

Esta deslocação insere-se numa fase em que o Governo tem em curso o processo de venda de uma participação de até 44,9% da TAP, e em que outros grandes grupos internacionais, nomeadamente a Lufthansa e a IAG - grupo que detém a Iberia e a British Airways, manifestaram igualmente interesse.

A conectividade com os arquipélagos, especialmente com os Açores, é um dos temas que tem sido apontado como uma condição na venda, uma vez que a TAP desempenha um papel essencial na ligação entre as regiões autónomas e o continente, bem como no reforço das rotas internacionais que servem as comunidades portuguesas no estrangeiro.

O caderno de encargos prevê também que 5% do capital ficará reservado aos trabalhadores, conforme a Lei das Privatizações, e o futuro comprador terá direito de preferência sobre a fatia não subscrita.

De acordo com o calendário, os candidatos têm de enviar à Parpública, gestora das participações estatais, a sua declaração de interesse até 22 de novembro.