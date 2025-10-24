Marinha coordenou operação de busca por homem que caiu ao mar a bordo do Norwegian Jewel

Açoriano Oriental
    A Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), coordenou, desde a madrugada de terça-feira, 21 de outubro, uma operação de busca por um homem americano de 26 anos que caiu ao mar a bordo do navio de cruzeiro Norwegian Jewel

    Hoje, 10:37
    Autor: Susete Rodrigues

    De acordo com comunicado da Marinha Portuguesa, "o Norwegian Jewel, navegando sob bandeira das Bahamas, estava a aproximadamente 165 milhas náuticas (cerca de 305 quilômetros) de Ponta Delgada quando reportou o incidente ao MRCC Delgada por volta das 2h30, do dia 21 de outubro".

    O comunicado adianta que o navio já havia iniciado os esforços de busca no momento do alerta e em resposta, "embarcações próximas foram imediatamente desviadas para a área. A Marinha Portuguesa destacou o navio de patrulha offshore NRP Viana do Castelo, e a Força Aérea Portuguesa enviou uma aeronave C-295 da ilha Terceira, em coordenação com o Centro de Coordenação de Salvamento das Lajes (RCC Lajes)".

    A operação de busca foi "concluída quinta-feita (dia 23 de outubro),  às 12h53 sem que se tenha encontrado o individuo".

    Esta operação envolveu, envolveu um navio de passageiros, sete navios mercantes, um navio de pesca, o NRP Viana do Castelo e duas aeronaves C-295 da Força Aérea Portuguesa.

    Neste momento, está em vigor um Aviso à Navegação para que todos os que navegam naquela área prestem maior atenção e reportem se houver algum avistamento.

