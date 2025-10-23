Sindicato aponta adesão de 80% à greve dos trabalhadores da saúde

“O balanço é positivo sem sombra de dúvida. Existem serviços que estão completamente parados e alguns parcialmente parados. Até há pouco tempo, falávamos em 80%” de adesão, disse à agência Lusa a secretária-geral do STTS, Matilde Pereira.

A responsável sindical lamentou alegadas distorções por parte das chefias, que terão informado os “colaboradores que esta greve não seria de todo validada”.

“O STTS repudia todas essas declarações e irá defender o seu bom nome em sede própria”, afirmou, sublinhando que a greve foi validada pelo Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) e que apenas o sindicato teria competência para a desconvocar, o que não aconteceu.

A sindicalista denunciou ainda que, nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, muitos trabalhadores não participaram por as chefias negarem “reconhecer greves convocadas a partir do continente”.

Casos de intimidação, ameaças de sanções e transferências de serviço foram também mencionados, com o STTS a considerar estas atitudes indignas.

“O Serviço Nacional de Saúde precisa de ser reconstruído e não dirigido desta forma”, frisou.

De manhã, o STTS já tinha denunciado que estavam a registar-se impedimentos à greve, nomeadamente dos enfermeiros, em várias unidades de saúde do país.