Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Sindicato aponta adesão de 80% à greve dos trabalhadores da saúde

    O Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos (STSS) fez um balanço positivo da greve dos trabalhadores da saúde, apontando para uma adesão de cerca de 80%

    23 de Oct de 2025, 17:13
    Sindicato aponta adesão de 80% à greve dos trabalhadores da saúde

    Autor: Lusa/AO Online

    “O balanço é positivo sem sombra de dúvida. Existem serviços que estão completamente parados e alguns parcialmente parados. Até há pouco tempo, falávamos em 80%” de adesão, disse à agência Lusa a secretária-geral do STTS, Matilde Pereira.

    A responsável sindical lamentou alegadas distorções por parte das chefias, que terão informado os “colaboradores que esta greve não seria de todo validada”.

    “O STTS repudia todas essas declarações e irá defender o seu bom nome em sede própria”, afirmou, sublinhando que a greve foi validada pelo Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) e que apenas o sindicato teria competência para a desconvocar, o que não aconteceu.

    A sindicalista denunciou ainda que, nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira, muitos trabalhadores não participaram por as chefias negarem “reconhecer greves convocadas a partir do continente”.

    Casos de intimidação, ameaças de sanções e transferências de serviço foram também mencionados, com o STTS a considerar estas atitudes indignas.

    “O Serviço Nacional de Saúde precisa de ser reconstruído e não dirigido desta forma”, frisou.

    De manhã, o STTS já tinha denunciado que estavam a registar-se impedimentos à greve, nomeadamente dos enfermeiros, em várias unidades de saúde do país.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.