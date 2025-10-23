Açoriano Oriental
    • São Tomé “em estado puro” do premiado Luís Godinho regressa a Lisboa

    O trabalho do premiado fotógrafo português Luís Godinho que mostra São Tomé “em estado puro” regressa a Lisboa esta sexta-feira para nova apresentação do livro “Mais Vida” acompanhada de uma exposição, disse  à Lusa o autor

    23 de Oct de 2025, 17:17
    São Tomé “em estado puro” do premiado Luís Godinho regressa a Lisboa

    Autor: Lusa/AO Online

    O livro “Mais Vida” é uma viagem em fotos pelas ilhas de São Tomé e Príncipe captadas por Luís Godinho em cerca de uma dúzia de viagens ao arquipélago africano e foi lançado há cerca de um ano.

    A primeira apresentação foi em Lisboa, em novembro de 2024, e nesta sexta-feira volta a estar em destaque, no Vinil, em Alcântara, em paralelo com uma exposição de algumas fotografias do livro e outras tantas captadas nas viagens que Luís Godinho fez à volta do mundo.

    Uma percentagem do valor da venda do livro, cinco euros, assim como das fotografias expostas reverte para as crianças de São Tomé e Príncipe, para a Casa dos Pequeninos, um centro de acolhimento de crianças em situação de risco e para a HELPO, organização não governamental portuguesa para o desenvolvimento que atua em vários países, disse o autor à Lusa.

    Beneficiado, também, com as receitas destes trabalhos será o menino albino que Luís Godinho fotografou em São Tomé.

    O fotógrafo descreve as fotos como “muito humanas e simples (…) São Tomé em estado puro”.

    Luís Godinho nasceu e reside na ilha Terceira, nos Açores, e, embora licenciado em Engenharia e Gestão Ambiental, optou por dedicar-se à fotografia profissional.

    O seu trabalho foi reconhecido nacional e internacionalmente por publicações como National Geographic, Leica Fotografie International, LensCulture e 1x, Visão, Público, Volta ao Mundo. Participou em diversas exposições individuais e coletivas, tanto em Portugal como internacionalmente, apresentando trabalhos que abordam temas como direitos humanos, impacto ambiental, identidade, transformação social. 

    Autor de vários livros de fotografia, trabalha como fotógrafo freelancer e realiza projetos em vários países.

    Como disse à Lusa, o que o deixa mais orgulhoso é que quase todos os prémios que recebeu “foram com fotos na área dos direitos humanos” sobre aqueles “que não podem falar e acabam por ter voz desta forma”.

    O livro “Mais Vida” é uma edição única de 500 exemplares, explicou o fotógrafo, que vai falar do percurso que tem feito na sessão de sexta-feira, em Lisboa.

    O músico são-tomense Lucas Pina encerra o evento com temas da sua autoria. 

