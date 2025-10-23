Governo dos Açores lança concurso para reabilitação de 14 habitações na ilha Terceira

O concurso público para a reabilitação de 14 habitações dispersas do Parque Habitacional da Região Autónoma dos Açores na ilha Terceira, adjudicado pela Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, foi hoje publicado em Diário da República.

O preço base do procedimento, sem IVA, é de 870.100 euros, com comparticipação de fundos europeus.

O prazo de execução das obras é de 240 dias e os concorrentes têm até 03 de novembro para apresentar propostas.

As intervenções estão divididas em três lotes. O primeiro inclui quatro habitações nas freguesias de Santa Bárbara e São Bartolomeu e na vila de São Mateus, no concelho de Angra do Heroísmo, por 272.800 euros, sem IVA.

O segundo lote integra quatro casas nas freguesias de Santa Luzia, Ribeirinha e São Bento e na vila do Porto Judeu, também em Angra do Heroísmo, por 311.300 euros, sem IVA.

O último lote é composto por seis habitações no concelho da Praia da Vitória, nas freguesias das Fontinhas, Quatro Ribeiras e Agualva e na vila das Lajes, tendo um preço base, sem IVA, de 286.000 euros.