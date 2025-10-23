Açoriano Oriental
    • Passageiro do navio Norwegian Jewel cai ao mar

    ﻿Um passageiro a bordo do navio Norwegian Jewel, da Norwegian Cruise Line, foi dado como desaparecido depois de ter caído ao mar na noite da passada segunda-feira,  enquanto o navio navegava dos Açores para Miami.

    23 de Oct de 2025, 17:30
    Autor: Ana Carvalho Melo


    O incidente ocorreu na segunda-feira, 20 de outubro, após a partida do Norwegian Jewel de Ponta Delgada, e foi confirmado pela empresa na quarta-feira, de acordo com a CBS News.

    O Norwegian Jewel, da Norwegian Cruise Line, está a realizar uma viagem de 12 dias, iniciada em Barcelona, Espanha, a 15 de outubro, com chegada prevista ao Porto de Miami no dia 26 de outubro. Na passada segunda-feira, o navio esteve atracado em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

    De acordo com informação da Norwegian Cruise Line, as autoridades foram imediatamente notificadas do desaparecimento do passageiro, tendo várias embarcações participado numa ampla operação de busca e salvamento.

    “Infelizmente, a busca não teve sucesso e o navio foi autorizado pelas autoridades a prosseguir a sua viagem”, declarou um porta-voz da Norwegian Cruise Line, citado pela CBS News.

    A empresa acrescentou que a sua equipa está a prestar apoio à família do passageiro.

    “A nossa equipa está a prestar apoio aos familiares da pessoa desaparecida neste momento tão difícil, e os nossos pensamentos e orações estão com eles”, acrescentou o porta-voz.

