    • Empresa contesta exclusão de concurso da Portos dos Açores

    Em causa o concurso, no valor de 1,5 milhões de euros, para a Aquisição de Serviços de Gestão de Resíduos nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial. Júri do concurso justifica decisão de exclusão da BioAçores na apresentação de preço unitário “anormalmente baixo”

    premium
    Hoje, 09:37
    Empresa contesta exclusão de concurso da Portos dos Açores

    Autor: Nuno Martins Neves
    A BioAçores Biocombustíveis Energias Alternativas Lda, empresa sedeada no concelho da Lagoa, quer impugnar a decisão do conselho de administração da Portos dos Açores de adjudicação do concurso público para a Aquisição de Serviços de Gestão de Resíduos para as ilhas de São Miguel, Terceira...
