Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Azor drift-cam democratiza investigação em mar profundo

    Uma ferramenta inovadora desenvolvida nos Açores, a Azor drift-cam, está a transformar a forma como se investiga o mar profundo, uma vez que permite explorar habitats marinhos a baixo custo, democratizando o acesso aos oceanos e colocando os Açores entre as regiões do mundo com mais conhecimento sobre as profundezas marinhas

    premium
    Hoje, 10:10
    Azor drift-cam democratiza investigação em mar profundo

    Autor: Ana Carvalho Melo
    O grupo de investigação do Mar Profundo do OKEANOS – Instituto de Investigação em Ciências do Mar da Universidade dos Açores destaca o impacto transformador da Azor drift-cam, que veio democratizar a investigação em mar profundo.O uso desta ferramenta inovadora, desenvolvida nos Açores pel...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.