Azor drift-cam democratiza investigação em mar profundo

Uma ferramenta inovadora desenvolvida nos Açores, a Azor drift-cam, está a transformar a forma como se investiga o mar profundo, uma vez que permite explorar habitats marinhos a baixo custo, democratizando o acesso aos oceanos e colocando os Açores entre as regiões do mundo com mais conhecimento sobre as profundezas marinhas

