Coligação vence na ilha de São Miguel

Concluída a contagem de votos na ilha de são Miguel a Coligação PSD/CDS-PP/PPM tem 39,68% dos votos, o PS tem 35,23% e o Chega tem 11,78%.



Nesta ilha a abstenção foi de 53,15 por cento.



Os deputados eleitos são: pela coligação PSD/CDS-PP/PPM, José Manuel Bolieiro, Sofia Ribeiro, Paulo Simões, Maria João Carreiro, Jaime Vieira, Maria Eugénia Leal, Flávio Soares, Joaquim Machado, Délia Melo e José Manuel Leal. Pelo PS, Vasco Cordeiro, Cristina Calisto, Pedro Melo, Marlene Medeiros, André Rodrigues, Sandra Costa Dias, Carlos Silva e Gualberto Rita. E pelo Chega, José Pacheco e Olivéria Santos.



Nas legislativas regionais de 2020, a ilha de São Miguel elegeu nove deputados pelo PS, nove pelo PSD, um pelo Chega e um pelo BE. A abstenção foi de 58,37%.



Onze candidaturas concorreram às legislativas regionais, com 57 lugares em disputa no hemiciclo: PSD/CDS-PP/PPM, ADN, CDU (PCP/PEV), PAN, Alternativa 21 (MPT/Aliança), IL, Chega, BE, PS, JPP e Livre.