Coligação com mais votos no Pico e elege dois deputados tal como o PS

Concluída a contagem de votos na ilha do Pico a coligação PSD/CDS-PP/PPM tem 47,52% dos votos, e o PS tem 37,74%.



Nesta ilha a abstenção foi de 45,19 por cento.



Os deputados eleitos são: pela coligação PSD/CDS-PP/PPM, José António Soares e Duarte Freitas; e pelo PS, Mário Tomé e Marta Matos.



Nas legislativas regionais de 2020, a ilha Pico elegeu dois deputados pelo PS e dois pelo PSD. A abstenção foi de 50,26%.



Onze candidaturas concorreram às legislativas regionais, com 57 lugares em disputa no hemiciclo: PSD/CDS-PP/PPM, ADN, CDU (PCP/PEV), PAN, Alternativa 21 (MPT/Aliança), IL, Chega, BE, PS, JPP e Livre.