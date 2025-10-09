César Pimentel apresenta propostas para três freguesias

Segundo os liberais, o candidato alertou que muitos destes problemas “são transversais a todas as freguesias”.

Na Lomba da Maia, defende a revisão do Plano Diretor Municipal para garantir habitação acessível aos jovens e facilitar o acesso a terrenos e apoios à construção. Propõe ainda medidas para combater o consumo de drogas sintéticas e criar respostas sociais, como uma creche e ATL’s.

Nos Fenais da Ajuda, destacou o impacto do consumo de drogas na escassez de mão de obra e a “necessidade urgente” de uma creche, atualmente assegurada pela Maia.

Já na Lomba de São Pedro, apontou a falta de habitação como principal causa da desertificação, propondo novas construções, incentivos à fixação de jovens e menos burocracia. “Garantir habitação e acesso a água é essencial para travar a desertificação da Lomba de São Pedro e dar uma nova perspetiva de futuro à Freguesia”, explica.

O liberal identificou também carência de água, defendendo soluções como a perfuração dos solos, o aproveitamento de ribeiras distantes ou tanques de recolha de águas pluviais.

