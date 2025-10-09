Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Autárquicas
    César Pimentel apresenta propostas para três freguesias

    O candidato da Iniciativa Liberal à Câmara da Ribeira Grande, César Pimentel, visitou as freguesias da Lomba da Maia, Fenais da Ajuda e Lomba de São Pedro, onde identificou “problemas sérios” na habitação, nas dependências e na desertificação

    Hoje, 11:57
    César Pimentel apresenta propostas para três freguesias

    Autor: Filipe Torres

    Segundo os liberais, o candidato alertou que muitos destes problemas “são transversais a todas as freguesias”.

    Na Lomba da Maia, defende a revisão do Plano Diretor Municipal para garantir habitação acessível aos jovens e facilitar o acesso a terrenos e apoios à construção. Propõe ainda medidas para combater o consumo de drogas sintéticas e criar respostas sociais, como uma creche e ATL’s.

    Nos Fenais da Ajuda, destacou o impacto do consumo de drogas na escassez de mão de obra e a “necessidade urgente” de uma creche, atualmente assegurada pela Maia.

    Já na Lomba de São Pedro, apontou a falta de habitação como principal causa da desertificação, propondo novas construções, incentivos à fixação de jovens e menos burocracia. “Garantir habitação e acesso a água é essencial para travar a desertificação da Lomba de São Pedro e dar uma nova perspetiva de futuro à Freguesia”, explica. 

    O liberal identificou também carência de água, defendendo soluções como a perfuração dos solos, o aproveitamento de ribeiras distantes ou tanques de recolha de águas pluviais.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.