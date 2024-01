Barómetro da sociedade

Tem acompanhado este período eleitoral?



Tenho, e com muita atenção. A política e o rumo futurista da minha comunidade imediata e de vivência quotidiana – regional e nacional – é-me sempre de maior importância. Leio os jornais de várias ilhas, ouço as nossas rádios, vejo e ouço a nossa televisão. Fascina-me uma pequena região a meio mar cujo sistema parlamentar é absolutamente diversificado, em termos democráticos, e ter neste momento 10 “associações” ou partidos políticos a disputarem o poder de decisão em tudo que diz respeito ao nosso futuro.



Que opinião tem sobre a atual situação política?



A mesma que sobre o resto do país. A normalidade na anormalidade democrática do nosso mundo atual. A mais pobre região de Portugal e da Europa a tentar sair do seu labirinto histórico. Acho que tinha sido desnecessário provocar uma crise pública momentânea. Todos os nossos partidos políticos perseguem as suas ambições de poder, nem sempre claras, e muito menos, em certos casos, com a preocupação da coletividade em mente. Mas que seja, e os eleitores irão decidir brevemente da sua sorte.



Quem gostaria que vencesse as eleições?



Gostava que vencesse um partido que defende quatro dos meus ideais como democrata: saúde pública de qualidade e igual para todos, salários e pensões decentes e justas para todos, educação formal para quem a deseja ou ambiciona, sem qualquer discriminação quanto a possibilidades financeiras de pais, e a segurança em ruas cada vez mais perigosas e incertas. Só isso. O resto virá por acréscimo.



Qual deve ser a prioridade da governação?



Deem aos jovens o futuro que a minha geração não teve. Trinta por cento dos jovens bem formados a nível superior nacional tiveram de emigrar só no ano passado, depois de termos financiado a sua a sua formação superior em grandes e pequenas universidades e institutos técnicos. O resto caberá aos economistas no país com consciência cívica, com a consciência do bem comum. Tenhamos vergonha destas e de muitas outras estatísticas.