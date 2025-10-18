Autárquicas: Isabel Almeida Rodrigues renuncia ao mandato de vereadora em Ponta Delgada

“Considerando que a instalação da nova Câmara Municipal de Ponta Delgada, no seguimento das eleições autárquicas, cabe ao candidato mais bem colocado na lista vencedora, enderecei hoje, ao doutor Pedro Nascimento Cabral [PSD], a minha carta de renúncia ao mandato de vereadora para o qual fui eleita”, adiantou Isabel Almeida Rodrigues em comunicado hoje divulgado.



A candidata da coligação PS/BE/PAN/Livre referiu que se candidatou “a presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada liderando um projeto verdadeiramente transformador para o concelho e seus munícipes” e assente na vontade de “servir melhor as suas pessoas”.



“Renuncio ao mandato de vereadora. Primeiro, porque me candidatei a presidente, segundo, porque os eleitores foram muito claros na expressão da sua vontade e a mesma deve ser respeitada”, justificou Isabel Almeida Rodrigues.



A candidata refere, no entanto, que o projeto autárquico que liderou “continuará, com uma representação de excelência na vereação da Câmara Municipal de Ponta Delgada”, a maior autarquia dos Açores.



No domingo, a líder da coligação Unidos por Ponta Delgada reconheceu que não foi alcançado o objetivo eleitoral traçado, mas garantiu que "a causa" do projeto não terminava com as eleições.



“Hoje termina uma campanha, mas não termina a nossa vontade de contribuir. A nossa causa não acaba aqui. E, ao longo destes meses, mostrámos que há um outro caminho possível”, afirmou em declarações aos jornalistas.



Isabel Almeida Rodrigues também disse que a coligação vai "continuar a trabalhar por Ponta Delgada" e "não é uma despedida, é o início de uma nova etapa".



"Sabemos que há um longo caminho a percorrer. Sabemos que o concelho precisa de atenção, de visão e de ação e não desistiremos de acompanhar, de propor, de fiscalizar e de continuar a trabalhar por Ponta Delgada", assegurou.



Nas eleições autárquicas de domingo, o PSD conseguiu reeleger Pedro Nascimento Cabral para um segundo mandato à frente do maior município dos Açores, com 33,88% (10.400 votos) e três mandatos, mas perdeu a maioria absoluta de cinco vereadores que tem atualmente.



Em segundo lugar ficou o movimento Ponta Delgada Para Todos, encabeçado por Sónia Nicolau, que conseguiu 26,07% (8.003 votos), igualando o mesmo número de mandatos do PSD (três).



A coligação PS/BE/PAN/Livre ficou-se pelos dois mandatos com 17,95% (5.509 votos) e o Chega conseguiu eleger um vereador pela primeira vez em Ponta Delgada com 14,58% (4.477 votos).

