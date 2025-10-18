16 açorianos competem no Open Vila de Cascais

A prova, que se disputa este sábado, no Complexo Desportivo de Alcabideche, conta com a organização da Liga Portuguesa de Karate-Do e reúne cerca de 700 karatecas, distribuídos por seis áreas de competição.

Destinada a atletas desde o escalão de infantis a seniores, a prova serve como preparação para o Campeonato nacional, que se disputa a 8 e 9 de novembro, em Matosinhos.

A comitiva da AAKDA será composta por 10 karatecas e será liderada pelos treinadores Nelson Rego, Paulo Siva e Daniela Reis. Já a AKA levará um grupo de seis atletas, que serão acompanhados pelos treinadores João Castro e Luís Castro.

