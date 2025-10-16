Três pilotos lutam pela coroa nacional de ralis este fim de semana

Autor: Lusa/AO Online
Para já, Armindo Araújo chega ao Rali Vidreiro Centro de Portugal, na Marinha Grande, na frente da classificação, com 137 pontos, contra os 133 do espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) e os 132 de Kris Meeke (Toyota Yaris).
No entanto, Araújo ainda terá de deitar fora 15 pontos, correspondentes ao pior resultado da temporada (quarto lugar no rali Casinos do Algarve e terceiro na power stage final), enquanto o espanhol e o britânico têm como pior resultado a desistência no Rali de Portugal, pelo que não têm pontos para descontar.
Assim, Armindo Araújo chega, na verdade, com 122 pontos reais, a 10 de Meeke e a 11 de Sordo. O espanhol, que lidera na prática o campeonato, venceu a prova anterior, em Chaves, em que Meeke teve problemas. O norte-irlandês leva quatro vitórias nas sete provas já disputadas, três delas consecutivas no início da temporada. Sordo venceu duas, em Castelo Branco e Chaves, enquanto Pedro Almeida (Skoda Fabia) ganhou o Rali de Portugal.
Com um ponto a separar, na prática, Sordo e Meeke, o britânico precisa de ficar à frente do espanhol, o que só não aconteceu em Castelo Branco (vitória de Sordo e segundo lugar de Meeke) e em Chaves (desistência de Meeke).
Já Dani Sordo, precisa de terminar à frente de Meeke.
Armindo Araújo tem uma missão mais difícil, pois precisa de recuperar 11 pontos, pelo menos. Na melhor das hipóteses, isso implica ser pelo menos sexto (10 pontos) e pelo menos terceiro na power stage (um ponto), e os dois adversários não pontuarem.
Se Armindo Araújo não terminar o campeonato na frente, repete-se o imbróglio ocorrido no ano passado.
O processo relativo ao título de 2024 aguarda ainda decisão do Tribunal Constitucional, para o qual recorreu o Ministério Público a uma decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que atribuiu o título de campeão nacional de ralis ao norte-irlandês Kris Meeke.
Em causa está uma decisão do TAD que considera inconstitucional a norma inserida no artigo 62.º, n.º 2 do Regime Jurídico das Federações Desportivas (RFJD), relativamente à impossibilidade de os títulos de campeões nacionais serem atribuídos a estrangeiros.
O Rali Vidreiro Centro de Portugal
realiza-se na sexta-feira e no sábado, com nove troços cronometrados,
três deles disputados na sexta-feira.