Vasco Vilaça favorito luso ao pódio no Mundial de triatlo na Austrália

Terceiro do ranking Mundial, Vasco Vilaça tem ainda uma esperança de chegar ao título, sabendo, de antemão, das dificuldades: precisa vencer e esperar que o líder do campeonato, o australiano Matthew Hauser, que tem dominado claramente a época, não atinja o pódio.

As finalíssimas das elites, que valem o dobro dos pontos, são as únicas competições a decidir-se por ranking, enquanto nos sub-23, juniores e paratriatlo os pódios traduzem diretamente o desempenho em prova.

Campeão do Mundo júnior em 2017 e sub-23 em 2021, o australiano Mattwew Hauser tem dominado a época, vencendo três das cinco etapas disputadas até agora, apresentando-se com 3.000 pontos.

Ainda com hipótese de ganhar, o brasileiro Miguel Hidalgo chega com dois pódios nas derradeiras etapas e um acumulado de 2.780 pontos, apenas mais cinco do que Vasco Vilaça, vice-campeão do Mundo em 2020, e que soma três segundos lugares este ano.

Ricardo Batista, sexto em Paris2024, surge na 11.ª posição, com 1.670 pontos, enquanto Miguel Tiago Silva é 34.º, com 906.

No evento feminino, compete somente Maria Tomé, 11.ª em Paris, que segue em 19.º do ranking, com 1.354 pontos, distante da dupla que lidera ex-aequo, a francesa Cassandre Beaugrand e a britânica Beth Potter, ambas com 2.925.

Nas restantes provas, João Nuno Batista tem a possibilidade do seu primeiro pódio em sub-23, depois de ter sido duas vice-campeão do Mundo júnior em Quarteira, em 2021, durante a covid-19, e campeão posteriormente, em 2023, em Hamburgo, Alemanha.

No paratriatlo, Filipe Marques tem também aspirações a medalha, depois de ter sido quarto nos Jogos Paralímpicos Paris2024.