    • Governo já apoiou em 3,7 ME agricultores afetados pelos incêndios de verão

    Mais de seis mil agricultores dos concelhos afetados pelos incêndios de julho e agosto passados apresentaram candidaturas a apoios, que já ultrapassam os 3,7 milhões de euros pagos ou em processamento, disse à Lusa fonte do Governo

    Hoje, 17:37
    Governo já apoiou em 3,7 ME agricultores afetados pelos incêndios de verão

    Autor: Lusa/AO Online

    Numa resposta escrita enviada à Lusa, a fonte do Ministério da Economia e da Coesão Territorial referiu que, até ao momento, foram submetidas 6.126 candidaturas por agricultores de 56 concelhos do distrito de Bragança, Viana do Castelo, Vila Real, Porto, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal e Beja.

    Segundo a tutela, o valor dos apoios pagos ou em pagamento, após vistoria conjunta dos técnicos municipais e das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), ultrapassa os 3,7 milhões de euros.

    “O número de candidaturas ao apoio extraordinário de agricultores afetados pelos incêndios está a ser permanentemente atualizado, à medida que as mesmas são submetidas”, ressalva a mesma fonte, acrescentando que os primeiros apoios começaram a ser pagos em setembro.

    Relativamente aos montantes, o Governo explica que estão a ser processados “conforme decorrem as vistorias no terreno”.

    Em agosto, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que iria avançar com um apoio aos agricultores, incluindo despesas não documentadas, num montante de até 10.000 euros.

    Luís Montenegro explicou que seria “um processo ágil”, onde por intervenção das câmaras municipais e das CCDR (Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional) seriam identificados prejuízos e alocada uma verba.


