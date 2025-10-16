CDS-PP/Açores saúda "coragem política" que fez aumentar competitividade da Terceira

“A conectividade da ilha Terceira com o exterior é essencial para todos os açorianos residentes, comerciantes e produtores locais e, naturalmente, também para os turistas que nos visitam. É nesse sentido que o Governo Regional dos Açores tem trabalhado”, afirmou o deputado Pedro Pinto numa declaração política, durante o plenário da Assembleia Legislativa, na Horta.

O centrista destacou a instalação da nova Estação Meteorológica Automática, um investimento de mais de 733 mil euros, e a criação do programa de incentivos à captação de novas rotas para o Aeroporto das Lajes, que colocou aquela infraestrutura em “igualdade de circunstâncias com outros aeroportos da região”.

“Estas medidas formam uma estratégia concertada: aumentar a conectividade, reforçar a segurança e elevar a competitividade da Terceira. São avanços que servem, em primeiro lugar, as pessoas e que, como resultado natural, fortalecem também o turismo”, salientou.

Pedro Pinto, eleito ao parlamento açoriano pelo círculo da Terceira, elogiou o trabalho do vice-presidente do executivo regional, Artur Lima, também líder do CDS-PP na região, considerando tratar-se de "uma visão sustentada, que articula transportes, segurança aeronáutica, investimento e desenvolvimento económico”.

“Não se trata de privilégios para a Terceira, mas de igualdade de oportunidades. E estas decisões mostram que, com coragem política, é possível trazer resultados concretos”, reforçou.

No debate, o socialista José Toste alertou para a quebra do turismo na Terceira e considerou que a declaração política do CDS-PP “evidencia a divisão dentro do Governo” Regional, já que os centristas são “totalmente incapazes de defender a ilha”.

Já a secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas rejeitou que o turismo esteja a cair na Terceira e destacou o “potencial de grande crescimento das Lajes”, reiterando que o Governo Regional quer “aumentar o turismo, mas sobretudo aumentar receita do turismo”.

Paulo Gomes (PSD) criticou as anteriores governações do PS (de 1996 a 2020) por “não terem tido visão” de projetar o aeroporto das Lajes para o “crescimento de passageiros”.

O deputado do Chega Francisco Lima avisou que “foi preciso a Terceira afundar-se em termos turísticos para o governo arranjar soluções”, enquanto Nuno Barata realçou a quebra em alguns indicadores turísticos na ilha “apesar do esforço financeiro da Azores Airlines”.