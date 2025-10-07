Rallye Vidreiro conta com um total de 106,08 km de troços cronometrados

O Rallye Vidreiro Centro de Portugal, que vai ter lugar nos dias 17 e 18 de outubro nos concelhos de Alcobaça, Marinha Grande e Pombal, conta com uma extensão total de 106,08 quilómetros (km) de troços cronometrados ao segundo.

A última prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) (também pontua para o FPAK Júnior Team de Ralis), é organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande (CAMG) e será disputada em pisos de asfalto.

No primeiro dia de rali, os concorrentes terão pela frente 27,91 km de troços corridos contra o relógio, dispersos por três provas especiais de classificação, com as atenções centradas na superespecial noturna que vai fechar as primeiras duas secções da prova do CAMG.

O dia mais longo será o de sábado, dia 18, com mais 78,17 km ao longo de seis classificativas, encerrando a prova com a “power stage”, a segunda passagem por Mata Mourisca.

Após a obtenção do primeiro pódio à geral no CPR no Rali da Água Transibérico, Rúben Rodrigues, em Toyota GR Yaris Rally2, encontra-se na sétima posição, com 45 pontos.

Na 18.ª posição da geral absoluta está Henrique Moniz, com cinco pontos. O piloto da cidade da Lagoa ocupa, também, o terceiro lugar nas 2 Rodas Motrizes, com 100 pontos.

Finalmente, Pedro Câmara, em Peugeot 208 Rally6, é o atual líder destacado do FPAK Júnior Team de Ralis, com 69 pontos, depois de ter ganho as duas anteriores provas.



Itinerário do Rallye Vidreiro Centro de Portugal

Sexta-feira (17 outubro)

PE 1 - Alfeizerão (12,28), 15h00;

PE 2 - São Pedro de Moel 1 (14,13 km), 16h10;

PE 3 - Super Especial Pombal (1,50 km), 20h00.

Sábado (18 outubro)

PE 4 - São Pedro de Moel 2 (14,13 km), 10h00;

PE 5 - Pombal 1 (14,80 km), 11h15;

PE 6 - Mata Mourisca 1 (16,47 km), 12h00;

PE 7 - Super Especial Arena Pombal (1,50 km), 12h30;

PE 8 - Pombal 2 (14,80 km), 14h15;

PE 9 - Mata Mourisca 2 (16,47 km), 15h00;

Pódio - Expocentro Pombal, 16h45.