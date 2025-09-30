PS/Açores questiona Governo Regional sobre reabilitação do Conservatório de Ponta Delgada

“Estamos a falar de uma instituição de referência no ensino artístico e musical dos Açores, com mais de 600 alunos, que funciona atualmente em instalações com carências estruturais e funcionais graves, que comprometem a qualidade do ensino, sem condições dignas para alunos, professores e para a própria atividade cultural que ali se desenvolve”, afirmou a deputada regional socialista Marlene Damião, citada numa nota de imprensa do partido.

A parlamentar denunciou “o incumprimento do Governo Regional” relativamente à reabilitação do Conservatório Regional de Ponta Delgada, “um compromisso assumido em 2023 e reiteradamente anunciado, mas que continua sem execução”.

Segundo Marlene Damião, a falta de resposta do executivo açoriano “está a obrigar várias turmas a ocuparem 11 salas de aula na Escola Roberto Ivens, uma solução improvisada que não garante estabilidade nem qualidade de ensino”.

O PS/Açores questionou o executivo de coligação, através de requerimento enviado ao parlamento regional, sobre “os motivos para o incumprimento do compromisso”.

O partido solicita ao Governo Regional, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, que “apresente um calendário com prazos concretos para o lançamento da obra”, que “clarifique os financiamentos disponíveis” e que “indique as medidas transitórias para assegurar as condições mínimas de funcionamento do Conservatório até à concretização da reabilitação”.

“O incumprimento sucessivo das promessas governamentais traduz-se num claro desrespeito para com a comunidade educativa, artística e cultural de São Miguel e dos Açores”, considerou Marlene Damião.

Para a parlamentar socialista açoriana, “não é aceitável que o Governo [Regional] falhe repetidamente às promessas feitas a uma comunidade educativa e artística que é central para a cultura da região e para a formação das novas gerações”.

O Conservatório Regional de Ponta Delgada foi fundado em 15 de outubro de 1964 e desde 1980 que é a única instituição oficial de ensino da música na ilha de São Miguel.

“Após a ocupação de vários espaços ao longo da sua existência, o Conservatório ficou instalado na antiga Biblioteca Pública de Ponta Delgada, numa das principais artérias da cidade de Ponta Delgada, em 2003”, segundo informação disponibilizada na sua página na Internet.

O projeto de reabilitação e ampliação do edifício foi apresentado pelo presidente do Governo Regional a 15 de novembro de 2023, de acordo com a fonte.