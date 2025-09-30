Aguiar-Branco salienta serviços prestados pela Escola Superior Náutica Infante D. Henrique

José Pedro Aguiar-Branco falava aos jornalistas a meio de uma visita a esta escola superior do concelho de Oeiras.

“Estamos perante uma casa centenária que tão relevantes serviços tem prestado ao país. O mínimo que também compete ao presidente da Assembleia da República é ter este ato simbólico de se deslocar aqui pessoalmente”, declarou.

No voto de louvor aprovado por unanimidade pelo parlamento, na semana passada, assinala-se que em 2025 se completaram 50 anos da entrada das primeiras mulheres como alunas da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique.

“A escola, que, no passado dia 20 de agosto, encerrou as comemorações do seu centenário, tem prestado, ao longo da sua História, um relevante contributo para o desenvolvimento da vocação marítima portuguesa, formando quadros qualificados para a marinha mercante, para as entidades portuárias e para diversos ofícios conexos”, lê-se no voto aprovado pelo parlamento.

No mesmo voto acrescenta-se que a Escola Superior Náutica Infante D. Henrique “é hoje uma referência nacional e internacional na promoção da economia azul, no ensino sobre a navegação e o mar, e no desenvolvimento de inúmeros projetos de investigação e desenvolvimento”.

“Por estas razões, foi agraciada, no ano passado, com o título de membro honorário da Ordem do Infante D. Henrique”, acrescenta-se.