Orçamento do parlamento para 2026 aprovado com a abstenção da Iniciativa Liberal

A proposta de Orçamento do parlamento para o próximo ano, entre outros dados, apresenta uma previsão de acréscimo de despesa de 0,8% (mais 9941 mil euros) face ao Orçamento corrigido de 2025, excluídos as subvenções aos partidos e às campanhas eleitorais.

Da mesma forma, desse valor, estão excluídas as transferências para as entidades autónomas.

Por outro lado, verifica-se um acréscimo de 2,9% (mais 745 mil euros) da despesa global das entidades autónomas relativamente ao Orçamento corrigido para 2025.

“O Conselho de Administração da Assembleia da República aprovou no sentido de manter critérios de rigor e de objetividade”, lê-se na introdução da proposta de Orçamento.