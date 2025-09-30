PS/Açores questiona Governo Regional sobre apoios às sociedades recreativas e filarmónicas

“As filarmónicas açorianas, que envolvem centenas de músicos e alunos, são reconhecidas como pilares da cultura e identidade açorianas, desempenhando um papel social e educativo insubstituível”, disse o vice-presidente do grupo parlamentar do PS açoriano, José Eduardo, citado numa nota de imprensa do partido.

O parlamentar socialista questionou o executivo regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM sobre os atrasos nos apoios atribuídos através do SOREFIL - Programa de Apoio às Sociedades Recreativas e Filarmónicas da Região Autónoma dos Açores, que se destinam à aquisição e reparação de instrumentos, à formação musical e à reabilitação das suas sedes, “sendo, por isso, essenciais à sustentabilidade destas instituições”.

“Face às denúncias [de atrasos nos pagamentos] recebidas, o PS/Açores pretende saber qual o montante financeiro disponível para o ano de 2025, o valor das candidaturas apresentadas e aprovadas, os pagamentos já efetuados e os valores ainda em dívida, discriminados por sociedade filarmónica”, segundo o partido.

No requerimento enviado ao Governo Regional através do parlamento açoriano, os socialistas solicitaram ainda as atas das reuniões da comissão de apreciação das candidaturas.

“Apesar da publicação, na semana passada, de um despacho do Governo Regional sobre o SOREFIL, tal ato não constitui garantia de pagamento efetivo e revela-se insuficiente, já que não contempla filarmónicas de todas as ilhas da região”, observou José Eduardo.

Este facto “agrava a incerteza e justifica ainda mais a exigência de transparência e de respostas claras por parte do executivo”.

Para o vice-presidente do grupo parlamentar do PS/Açores, é “fundamental que o Governo Regional assegure a regularidade e a transparência nos apoios às filarmónicas, garantindo que estas entidades possam continuar a desempenhar plenamente a sua missão cultural, social e educativa em benefício das comunidades açorianas”.

O SOREFIL “visa apoiar a atividade das bandas musicais das sociedades recreativas e filarmónicas da Região Autónoma dos Açores, promovendo não só o seu desenvolvimento, mas também novas iniciativas que contribuem para a realização pessoal e para a melhoria do nível cultural das comunidades onde se integram”, de acordo com um despacho da secretária regional da Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro.