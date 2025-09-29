Grupo Aeroporto do Pico teme que ampliação da pista da ilha esteja em causa

De acordo com este movimento de cidadãos, o “secretismo em torno do processo leva o Grupo Aeroporto do Pico (GAPix) a desconfiar que a ampliação da pista pode estar em causa" e que o Governo "queira abandonar o projeto”.

O GAPix, em nota de imprensa, recorda as palavras do secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, sustentando que “o orçamento de 2026 não é muito difícil de desenhar, porque não há grandes opções políticas”, sendo que a “única opção política é executar o PRR - Plano de Recuperação e Resiliência e a agenda 2030”.

O grupo questiona se ampliação da pista do Aeroporto do Pico “ainda faz parte do quadro comunitário de apoio 2030”.

“Depois do estudo prévio ter identificado a existência de obstáculos, o Governo dos Açores encomendou um estudo complementar, concluído e entregue ao Governo em fevereiro de 2025. Mais de sete meses depois, mantém-se o silêncio sobre o assunto, sem nunca terem sido reveladas as conclusões desse estudo complementar”, afirma o GAPix.

De acordo com o movimento, “apesar do crescimento consistente do tráfego aéreo e do aumento contínuo da procura", a obra continua a "arrastar-se em estudos sucessivos, anúncios vagos e promessas nunca concretizadas”.

O GAPix refere que os deputados eleitos pelo Pico e as duas câmaras municipais da ilha “da mesma cor partidária" do Governo dos Açores "têm-se mantido em silêncio ou, no máximo, em manifestações simbólicas que não pressionam efetivamente a decisão política”.

“O resultado desta conivência é uma ilha que continua limitada por uma infraestrutura inadequada, com aviões que não podem operar na sua capacidade total e cancelamentos de voos que prejudicam passageiros, companhias aéreas e a própria entidade gestora do aeroporto", afirma-se.