Júri pediu “mais uns dias” para tentar privatizar Azores Airlines

“O presidente do júri quer dar mais uma chance para tentar chegar a um entendimento. Nós respeitamos, naturalmente, porque temos vindo a contar com a participação decisiva desta credibilidade do júri que vai agora, tendo pedido mais uns dias, tentar fechar este processo”, afirmou o secretário das Finanças, Planeamento e Administração Pública.

Duarte Freitas falava na apresentação das conclusões do Conselho do Governo, em Ponta Delgada, quando questionado sobre a privatização da Azores Airlines.

A 09 de setembro, o secretário das Finanças disse ter o compromisso de que até ao final do mês iria ser apresentada uma proposta para a privatização da Azores Airlines, alertando que se tal não acontecesse a opção passaria pela “negociação particular” ou encerramento da companhia.

Esta terça-feira, o governante admitiu que “havia a expectativa" de ter até ao fim de setembro uma “proposta firme ou o desenlace final do processo”, mas disse respeitar a atuação do júri liderado por Augusto Mateus.

Ainda segundo Duarte Freitas, o júri tem a “intenção de marcar uma reunião até final da semana” com a administração da companhia e o consórcio Newtour/MS Aviation.

“Logo que o senhor presidente do júri consiga confirmar essa reunião, naturalmente aí teremos essa perceção de qual o dia final para o desenlace”, reforçou.

Duarte Freitas rejeitou também as críticas dos trabalhadores da SATA, que na segunda-feira condenaram o “desrespeito público” dos membros do Governo Regional para com os funcionários.

“O respeito pelos trabalhadores e pela SATA é permanente a tal ponto que fomos negociar com Bruxelas e concedemos mais um aval à SATA para poder manter as operações e os pagamentos. É esse o nosso grande esforço”, salientou.

O secretário regional lembrou que o acordo com a Comissão Europeia obriga a região a “vender mais de 50% da Azores Airlines e 100% do ‘handling’, destacando o trabalho do executivo açoriano nas negociações para a atribuição de mais um aval ao grupo.

“Temos tido sempre reuniões a tentar explicar o que se passa, mas a solidariedade com a SATA e os trabalhadores faz-se não só por palavras e reuniões, com quem temos tido sempre com o melhor dos diálogos, mas também com ações concretas”, insistiu.

Na segunda-feira, o porta-voz do movimento Somos Todos SATA, João Pacheco, condenou o “desrespeito público” do vice-presidente do Governo Regional e do secretário das Finanças para com os trabalhadores, num protesto que juntou cerca de 150 pessoas.

No mesmo dia, Governo dos Açores autorizou a companhia aérea SATA Air Açores a contrair dois novos empréstimos, no valor global de 40 milhões de euros, para “apoio à tesouraria”.