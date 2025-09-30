Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • OE2025:
    Estado regista excedente de 2.011,2 ME até agosto

    O Estado registou um excedente de 2.011,2 milhões de euros até agosto, uma melhoria de 1.487,1 milhões de euros face ao período homólogo, de acordo com a síntese de execução orçamental divulgada hoje

    Hoje, 16:24
    Estado regista excedente de 2.011,2 ME até agosto

    Autor: Lusa/AO Online

    "As Administrações Públicas (AP) registaram, até agosto de 2025, um saldo global de 2.011,2 milhões de euros, o que representa um aumento de 1.487,1 milhões de euros face ao período homólogo (que apresentou um saldo global de 524,1 milhões de euros)", lê-se no documento hoje divulgado pela Entidade Orçamental (EO), antiga Direção-Geral do Orçamento (DGO).

    Esta evolução reflete um aumento na receita (8%) superior ao da despesa (6,1%), explica a entidade.

    Na receita, destaca-se o crescimento de 9,1% da receita fiscal, que "decorreu, essencialmente, da execução do IRS (16,6%) e do IVA (9%) e, a um nível inferior, do IMT (28,8%) e do ISP (13,4%), atenuado pela quebra do IRC (-8%)", explica a EO, bem como o aumento de 8,2% da receita contributiva.

    Já a receita não fiscal e não contributiva aumentou 4,5%, devido principalmente aos acréscimos nas transferências (10%), nas taxas, multas e outras penalidades (6,5%) e nos rendimentos da propriedade (10,1%).

    Na despesa, por sua vez, sobressai o acréscimo ocorrido nas transferências (4,9%), nas despesas com pessoal (9,3%) e no investimento (17,8%), cujo aumento está relacionado com os investimentos enquadrados no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.